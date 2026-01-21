Bakan Yerlikaya, Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 yaşında sokak ortasında öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini taziye ziyaretinde bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atlas Çağlayan evladımızın ailesini ziyaret ettik. Bu acı milletçe hepimizin acısı. Evladımıza Allah'tan rahmet; milletimize, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
