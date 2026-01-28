Bakan Yerlikaya'dan Kadına Şiddet Açıklaması - Son Dakika
Bakan Yerlikaya'dan Kadına Şiddet Açıklaması

28.01.2026 14:49
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da dün Hayrettin Karataş'ın (41), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı (41) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Manisa'da 7 çocuk annesi P.K., 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü. Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK ONURUNA VURULMUŞ BİR DARBE OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ye Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

