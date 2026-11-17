Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'den MHP Lideri Bahçeli’ye taziye ziyaretiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye TBMM’deki makamında iki bakandan ziyaret geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 Kasım’da kız kardeşi Serpil Bahçeli’yi kaybeden Bahçeli’ye taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un da katıldığı basına kapalı görüşmede Bahçeli ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.
GÜRLEK’TEN TAZİYE ZİYARETİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşini kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye taziye ziyaretinde bulundu. TBMM’deki makamında Bahçeli’yi ziyaret eden Gürlek, 2 Kasım’da yaşamını yitiren Serpil Bahçeli için taziyelerini iletti.
ÇİFTÇİ İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞME
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Bahçeli ile görüştü. Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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