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Bakanlardan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda ikinci günüyle devam eden Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Bakanlardan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda ikinci günüyle devam eden Etno spor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Bakan Turhan ve Bakan Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte alanı gezdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 4'üncüsünü düzenlediği Etnospor Kültür Festivali, dün başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivali Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti. Bakan Turhan ve Bakan Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte alanı gezdi. Bakan Turhan ve Bakan Ersoy, Bilal Erdoğan ile alanda kurulan stantları gezerken katılımcılarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bir stantta vatandaşlara ikram edilen dondurmayı Bilal Erdoğan da keserken Bakan Ersoy dondurmanın tadına baktı. Ardından Bakan Turhan ve Ersoy ile Bilal Erdoğan pato oynayan oyuncuları seyretti. Ardından protokol üyeleri pato oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalde okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 farklı spor dalında etkinlikler düzenleniyor. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen gibi ülkelerin yemekleri ve kültürlerini yansıtan ürünler de alanda ziyaretçiler için sergileniyor. Festivali ziyaret eden vatandaşlar alanda birçok sporu deneme imkanı da yakalıyor. Etnospor Kültür Festivali, 6 Ekim'de sona eriyor.

(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA)

Mehmet Cahit Turhan, mehmet ersoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
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