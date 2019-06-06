Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti
41 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri'nde inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:38
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri
'nde inceleme başlattı.
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