Son Dakika Haberleri: Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti
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Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

41 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri'nde inceleme başlattı.

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri'nde inceleme başlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:38 
Gediz Nehri, Ekonomi
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