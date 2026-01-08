Bakanlık: Kamu işçilerinin ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir. Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerimize ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.