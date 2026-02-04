Bakanlık'tan Şiddet İddialarına Yanıt - Son Dakika
Bakanlık'tan Şiddet İddialarına Yanıt

04.02.2026 16:18
Aile Bakanlığı, İstanbul'daki çocuğa şiddet iddialarını yalanladı, soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haber sitelerinde yer alan " İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, "İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatıldığı, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşüldüğü ve kamera kayıtlarının tamamının titizlikle incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

Kaynak: AA

