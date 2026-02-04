Bakanlık'tan Şiddet İddialarına Yanıt - Son Dakika
Bakanlık'tan Şiddet İddialarına Yanıt

04.02.2026 17:33
Bakanlık, Çocuk Evleri'nde yaşanan olayı kriz nedeniyle müdahale olarak açıkladı, yalan haber dedi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İstanbul'da bulunan "Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı" iddialarına ilişkin, "Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır" açıklaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bir haber sitesinde 'İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı' şeklinde yer alan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşülmüş ve kamera kayıtlarının tamamı titizlikle incelenmiştir. Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

