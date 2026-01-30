Bakanlıktan Dolandırıcılık Uyarısı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi içeriği izlenimi veren dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.