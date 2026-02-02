Bakanlıktan Narin Güran Açıklaması - Son Dakika
Bakanlıktan Narin Güran Açıklaması

02.02.2026 14:33
Aile Bakanlığı, Narin Güran cinayetinde müdahil olduğu haberlerinin doğru olmadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan bugün bazı basın yayın organlarında "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tüm ülkeyi derinden etkilediği, Türk milletini yasa boğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir. Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir.

Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Narin Güran

