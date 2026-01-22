Baki Ersoy: Yerel Basın Demokrasi İçin Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
Baki Ersoy: Yerel Basın Demokrasi İçin Hayati Önem Taşıyor

22.01.2026 20:37
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yerel basının desteklenmesinin millete hizmet ettiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada yerel basını desteklemenin milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Genel kurul konuşmasında yerel basın gündemine değindiğini ifade eden Baki Ersoy açıklamasında; "TBMM Genel Kurulu Gazi Meclisimizde yaptığım konuşmada; özellikle de yerel basın mensuplarımız için hayati önem taşıyan; Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesini, yerel basının ayakta kalabilmesi için önemli bir gereklilik olarak ifade ettim. Yerel basın; yalnızca haber veren bir mecra değil, demokrasinin temel taşıdır. Mahallenin, ilçenin, köyün sesidir. Vatandaşın derdini, talebini ve beklentisini görünür kılar. Yerel basının zayıflaması, toplumsal denetimin zayıflaması demektir. Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
