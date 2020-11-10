Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika

Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı

10.11.2020 16:37
Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı, System.String[]

ANTALYA'da 15 yıl önce ortadan kaybolan Şahika Atabek'i (50) o dönem çocuğuna bakıcılık yapması için işe alan Efrail Göçer (64), 2017 yılında dosyanın yeniden açılması sonrasında cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

ANTALYA'da 15 yıl önce ortadan kaybolan Şahika Atabek'i (50) o dönem çocuğuna bakıcılık yapması için işe alan Efrail Göçer (64), 2017 yılında dosyanın yeniden açılması sonrasında cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Göçer'in cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Alman eşinin ölmesi sonucu emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Şahika Atabek, memleketi Konya'ya yerleşti. Tek başına yaşamaya başlayan Atabek, bir süre sonra ailesine, hiç çocuğu olmadığı için çocuk özlemi çektiğini, ulusal bir gazeteye 'Yatılı bakıcı aranıyor' ilanı veren Bekir Taşçı'nın çocuğuna bakmak için anlaştığını ve Antalya'ya gideceğini söyledi. 2005 yılının kasım ayında Konya'dan ayrılan Atabek, aylık 1000 lira karşılığında kendisini elektrik mühendisi olarak tanıtan Bekir Taşçı'nın 2,5 yaşındaki kızına bakmaya başladı. Yaklaşık 1 ay sonra kızlarından haber alamayan aile, polise başvurarak Şahika Atabek'in kayıp olduğunu bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırma sonucu Şahika Atabek'in izine ulaşılamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp Şahika Atabek'in dosyasını 3 yıl önce yeniden açtı. Polis, Atabek'in ailesinden aldığı bilgiler doğrultusunda gazeteye ilan veren Bekir Taşçı'nın izini bulmak için Antalya'ya gitti. Polis, Şahika Atabek'e ait cep telefonunun kapanmadan önce son sinyal verdiği yeri tespit etti. Polis, oturdukları mahalleyi ve evi buldu, ancak kendisini çevresine mühendis ve MİT mensubu olarak tanıtan Bekir Taşçı'nın evindeki tüm eşyaları satarak, kızıyla birlikte İzmir'e gittiğini belirledi.12 KADINLA EVLENMİŞMahalle muhtarlığında yaptıkları araştırmada Bekir Taşçı'nın kızının isim ve soy isminin farklı olduğunu tespit eden polis, nüfusta yaptıkları inceleme sonrasında, kızın babasının Efrail Göçer olduğunu belirledi. Göçer'in 'Bekir Taşçı' sahte kimliğini kullandığını tespit eden ekipler, bu isim üzerine yoğunlaştı. Genel bilgi taramasında, Efrail Göçer'in alıkoyma ve tacizden suç kaydı bulunduğunu belirleyen ekipler, kızının soy kütüğünü değiştirmeden de hakkında dava açıldığını tespit etti. Ekipler, Göçer'in gazeteye sürekli bakıcı ilanı verip, kadınların 12'siyle resmi nikah yaptığını, bu kadınlardan 5 çocuğu daha olduğunu belirledi.KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİASIPolis tarafından yapılan araştırma sonucu Kocaeli'de gözaltına alınan Efrail Göçer, sorgusunda Şahika Atabek'in evinde öldüğünü söyledi. Atabek'i kendisinin öldürmediğini, kaza sonucu öldüğünü ileri süren Efrail Göçer, polisteki ifadesinde şöyle dedi: "Gazete ilanıyla çocuğuma bakmak için gelen Şahika Atabek ile aylık 1000 lira karşılığında anlaştık. Evimde kaldığının 10'uncu günü ben çocuğuma bakarken o da banyoya girdi. Bir anda büyük cızırtıyla evin elektrikleri gitti, geldi. Panik içerisinde banyoya gittiğimde elinde saç kurutma makinesi bulunan Şahika'nın suratının sağ tarafının yanık, yerde hareketsiz yattığını gördüm. Kontrol ettiğimde elektrik çarpması sonucu öldüğünü anladım. Sahte kimliğimin ortaya çıkmasından korktuğum için cesedi önce naylon poşete sardım. Ardından büyük bir valize koyarak, mahalledeki çöp konteynerine attım. Ertesi gün çöpü kontrol ettiğimde boşaltıldığını gördüm. Bakıcı kadını soran komşularıma da anlaşamadığımızı ve ayrıldığını söyledim. Yaklaşık 15-20 gün bekledikten sonra bakıcı kadına ait 150 lira ve altınları aldıktan sonra kıyafetlerini atıp, evdeki eşyaları da sattıktan sonra Antalya'dan ayrıldım."Göçer ifadesinin ardından tutuklanırken, Şahika Atabek'in cesedi ise bulunamadı.YARGITAY CEZAYI ONADIAntalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Efrail Göçer, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ömür boyu hapse mahkum edildi. Heyet, sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlık duymayışını da dikkate alarak takdir indiriminde bulunmadı. Temyiz dosyasına bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Efrail Göçer hakkında verilen kararı onadı. Yargıtay ilamında, sanıkla ilgili alınan kararda herhangi bir isabetsizliğin görülmediğine dikkat çekildi.

Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı
Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı

Cinayet, Antalya, Mahkum, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Çimento kamyonunun kağıt gibi ezdiği minibüsten şoför, mucize eseri çıktı Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu         
17:23
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi         
14:59
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 17:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei