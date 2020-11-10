Bakıcı kadın katiline müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika

ANTALYA'da 15 yıl önce ortadan kaybolan Şahika Atabek'i (50) o dönem çocuğuna bakıcılık yapması için işe alan Efrail Göçer (64), 2017 yılında dosyanın yeniden açılması sonrasında cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Göçer'in cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Alman eşinin ölmesi sonucu emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Şahika Atabek, memleketi Konya'ya yerleşti. Tek başına yaşamaya başlayan Atabek, bir süre sonra ailesine, hiç çocuğu olmadığı için çocuk özlemi çektiğini, ulusal bir gazeteye 'Yatılı bakıcı aranıyor' ilanı veren Bekir Taşçı'nın çocuğuna bakmak için anlaştığını ve Antalya'ya gideceğini söyledi. 2005 yılının kasım ayında Konya'dan ayrılan Atabek, aylık 1000 lira karşılığında kendisini elektrik mühendisi olarak tanıtan Bekir Taşçı'nın 2,5 yaşındaki kızına bakmaya başladı. Yaklaşık 1 ay sonra kızlarından haber alamayan aile, polise başvurarak Şahika Atabek'in kayıp olduğunu bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırma sonucu Şahika Atabek'in izine ulaşılamadı.