Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
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Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı, System.String[]

MERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Toroslar İlçesi Yavca Mahallesinde özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır çalındı. Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve analizler neticesinde; hırsızlık olayını organize bir şekilde yapan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şantiyeden bakır çaldıklarını ve çaldıklar bakırları hurdacıya sattıklarını itiraf eden şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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