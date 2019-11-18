Son Dakika Haberleri: Bakır kablo hırsızlığına 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Bakır kablo hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

Bakır kablo hırsızlığına 2 tutuklama

6 saat önce

KASTAMONU, Trabzon ve Sinop'ta çalıştıkları şantiyelerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakır kablo hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]

KASTAMONU, Trabzon ve Sinop'ta çalıştıkları şantiyelerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'nun Küre ve Taşköprü ilçelerindeki taş ocakları ve inşaat şantiyelerinde, çeşitli tarihlerde kablo hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada daha önce bu şantiyelerde çalışan A.K., M.C. ve M.K.A.'nın hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, Sinop'un Ayancık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen şüphelilerin, şantiyelerden bin 55 kilogram bakır kablo çaldıkları ve bu kabloları 28 bin 485 liraya hurdacılara sattığı belirlendi. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve M.K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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