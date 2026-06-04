Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş - Son Dakika
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Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş

Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş
04.06.2026 21:27
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Orta Doğu’da barış umutlarının zayıflaması ve çatışmaların şiddetlenmesi, emtia piyasalarında sert rüzgarlar estiriyor. Haftanın ilk günlerinde üç haftanın en yüksek seviyesine tırmanarak moral bulan bakır, bölgeden gelen olumsuz haberlerin ardından kazançlarını geri vererek ton başına 14 bin dolar kritik eşiğinin altına sarktı.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen kötü haberlerin ve tırmanan askeri gerilimin baskısı altında eziliyor. ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin beklentilerin suya düşmesi, savaşın başladığı mart ayından bu yana endüstriyel metallerin lideri olan bakır fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

ZİRVEDEN SERT DÖNÜŞ: 14 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak ilk iki işlem gününde yüzde 3 değer kazanmıştı. Salı gününü 14.040,50 dolardan kapatarak 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gören metal, bu başarısını koruyamadı. Orta Doğu'da bir anlaşmaya varılamayacağı algısının güçlenmesiyle bakır fiyatları yüzde 0,4 düşüş kaydederek ton başına 13.983 dolara kadar geriledi.

ÇATIŞMALAR ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİNİ TETİKLİYOR

Bakır piyasası, sene başından bu yana bölgedeki jeopolitik krizlerin faturasını en ağır ödeyen sektörlerin başında geliyor. İran’ın Kuveyt’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve ABD’nin Keşm Adası’nı hedef almasıyla bölgede tansiyon durdurulamaz bir boyuta ulaştı.

Piyasa uzmanları, bu kritik durumun doğuracağı sonuçlar konusunda oldukça endişeli. Savaşın küresel çapta enflasyonu yeniden tırmandırmasından ve buna bağlı olarak merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutacağından korkuluyor. Bu beklenti, bakıra olan küresel talebi ciddi şekilde baltalıyor. Basra Körfezi’ndeki alüminyum üreticilerinin de doğrudan saldırılara maruz kalması, alüminyum fiyatlarını son dört yılın zirvesine fırlatmış durumda.

TRUMP’IN EK VERGİ TEHLİKESİ KAPIDA

Bakır yatırımcılarını köşeye sıkıştıran bir diğer olumsuz gelişme ise ABD’den beklenen gümrük tarifesi kararı oldu. Trump yönetiminin, ülkeye ithal edilen bakıra her an ek vergi getirebileceği konuşuluyor. Bu vergi tehdidi öncesinde, korumacı bir refleksle hareket eden ABD'deki bakır stokları hızla katlanırken, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise arz koşullarının giderek çıkmaza girdiği ve sıkılaştığı bildiriliyor.

Ekonomi, Piyasa, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Savaş Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş - Son Dakika

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