Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor

20.10.2020 13:43

-Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor İşçiler bir kez daha Başkan Kerimoğlu'nu protesto etti Bakırköy Belediyesi'nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek yaptıkları eylemi sürdürdü.

- Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor

İşçiler bir kez daha Başkan Kerimoğlu'nu protesto etti

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi'nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek yaptıkları eylemi sürdürdü. 9'uncu kez eylem yapan işçi ve memurlar haklarını isteyene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini gerekçe göstererek 9'uncu kez eylem yaptı. Bakırköy Özgürlük Meydanında yapılan eyleme katılan işçi ve memurlar, ellerindeki dövizlerle belediye başkanı aleyhinde slogan atarak haklarını istediklerini söyledi.

Aynı yerde dokuzuncu kez toplanan grup daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan ve Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun söyledikleri ile yaptıklarının çeliştiğini söyleyen Adem Erdem, "28 Ağustos'tan beri buradaki dokuzuncu eylemimiz. Burada kamu emekçilerinin 27 yıldır var olan, kazanılan hakları ellerinden alınmak isteniyor. Aslında beş yıllık bütçesine bakılırsa Bakırköy Belediyesi'nin 2015-2020 mukayesesi yapılırsa işçilerin sayısında 400'e yakın bir azalma var. Bütçesinde iki katına aşkın bir artış var. Demek ki bu işçilerin belediyeye ekonomik olarak herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bu izahatı bize sunanlar samimi değillerdir" dedi.

Belediye başkanın emekten, haktan yana olmadığını savunan Erdem, "İki aydır toplu sözleşmeden doğan haklarımızı almak için mücadele ederken ne yazık ki, memur işçi birlikteliğini sonlandırmak adına buraya katılan iki işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Hak alana kadar burada sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her ne kadar merkezi hükümeti kısa çalışma ödeneği ile ilgili eleştirseler de, bugün Bakırköy Belediyesi'nde 400 işçi arkadaşımız kısa çalışma ödeneği ile aylık bin 100 TL ile açlık değil ölüm sınırına mahkum edilmiştir. İşten çıkarmalara karşı olduğunu iddia eden, biz burada emeği savunuyoruz diyen Bülent Kerimoğlu, iki işçi arkadaşımızın iş akdini sonlandırarak buradaki işçi arkadaşlarımıza gözdağı vermeyi tercih etmiştir. Emekten yana olmadığını bilakis emeğin karşısında olduğunu, nasıl ilçenin pazarcısı, esnafı ile çatışma içerisindeyse emekçisiyle de çatışma içerisinde olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor
Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor

Bülent Kerimoğlu, Bakırköy, yerel, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Belediyesi'nde sözleşme yenileme eylemler sürüyor - Son Dakika

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