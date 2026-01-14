Bakırköy'de 1 Milyonluk Hırsızlık: İki Kadın Yakalandı - Son Dakika
Bakırköy'de 1 Milyonluk Hırsızlık: İki Kadın Yakalandı

14.01.2026 14:49
Bakırköy'de iki evden 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın hırsız yakalandı.

Bakırköy'de aynı mahallede bulunan 2 farklı evden toplam 1 milyon TL'yi bulan ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 31 kez hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 10 Ocak'ta Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesinde bulunan iki farklı adresteki evlere giren şüpheliler, toplam değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan ziynet eşyalarını çaldı. Olayda, 650 bin TL değerinde bilekli ile 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ile birlikte yaklaşık 180 bin TL değerinde bir kolye, 10 bin TL değerinde bir bileklik ve 8 bin TL değerinde bir kolyenin çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri durum üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerden 19 yaşındaki Damla Ç.'nin 31, 22 yaşındaki Naz Ç.'nin ise 30 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheliyi 13 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yakaladı ve gözaltına aldı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2 kadın şüphelinin Bakırköy'de karıştığı hırsızlık olayına ilişkin anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın şüphelilerin evlerde yaptığı hırsızlığın ardından binadan çıkış görüntüleri yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
