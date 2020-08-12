BAKIRKÖY'DE BİTMEYEN ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNAFI BEZDİRDİ-1 havadan - Son Dakika

BAKIRKÖY'deki İstanbul Caddesi'nde aylardır bitmeyen alt yapı ve yol yapım çalışmaları, toz toprak içinde kaldıklarını belirten çevre esnafını bezdirdi. Sürekli vitrin sildiklerini belirten, ürünlerini dışarıya çıkaramadığını belirten işyeri sahipleri çalışmaların bir an evvel bitmesini istedi. Caddede alışverişe gelenler de bozuk, toz içerisindeki yolda, iş makinalarının arasından yürüyor. Çalışmalarda son durum havadan da görüntülendi.

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde aylardır alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmaların ilk etabına 2019 yılının ekim ayında başlandı. Mart ayında ara verilen çalışmaların ikinci etabına ise bu yılın temmuz ayında tekrar başlandı. Aylardır süren çalışmalar nedeniyle cadde üzerindeki esnaflar ise şikayetçi. Çok sayıda lokantanın ve çeşitli dükkanın bulunduğu cadde çalışmalar nedeniyle toz toprak içinde.

DÜKKAN VİTRİNLERİ ÇAMUR İÇİNDE KALIYOR

En çok tozdan şikayetçi olan işyeri sahiplerinden Mustafa Öymen, "Sabah geldiğimde dükkanın vitrini çamur içindeydi. Dükkanın önü akşama kadar toz pislik içinde kalıyor ama kimsenin umurunda değil. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Sabah yıkattığımız araba akşamına pislik içinde oluyor. Şimdi vitrini siliyorum ama yarın sabah yine aynı olacak" dedi. Yine cadde esnafından Zeki Öztürk de ? Bu esnaflar aylardır burada mağdur. Toz toprak içinde, kimse iş yapamıyor. 3-4 aydır bu durum böyle. Sürekli kazıp kapatıyorlar. Hiç düzgün çalışma yapılmıyor" diye konuştu.

"İSTANBUL CADDESİ ESNAFI OLARAK YARDIM TALEP EDİYORUZ"

Özkan Meral de İstanbul Caddesi esnafı olarak imza topladıklarını, ancak yetkililerden konuyla ilgili hiç bilgi alamadıklarını belirterek, "Toz pislik içinde burası.İnsanlar gelmiyor. Yüksek kiralar ödüyoruz buralara. Durum gerçekten vahim. Pandemi sürecinde yapılmamasından şikayetçi herkes. Hızlandırılması için nereye başvurulacaksa, ne yapılacaksa İstanbul Caddesi esnafı olarak yardım talep ediyoruz. İmza da topladık ne gerekiyorsa yapılsın" diye konuştu.

VATANDAŞLAR İŞ MAKİNALARININ ARASINDA YÜRÜYOR

Kamyonlar ve iş makinaları sebebiyle kapanan caddede kaldırımlar da işgal olmuş durumda. Caddede alışverişe gelen vatandaşlar ise bozuk yollarda toz içerisindeki iş makinalarının arasından yürüyor. Aylardır süren ve bir türlü sona ermeyen çalışmanın son durumu havadan da görüntülendi.