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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ

19.02.2022 23:35
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ

BAKIRKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokakların yanı sıra eğlence mekanlarını da gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT'lerini sorguladı.

BAKIRKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokakların yanı sıra eğlence mekanlarını da gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT'lerini sorguladı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Denetime, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ

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Genel Bilgi Tarama, Hisarcık, Bakırköy, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika


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