Son dakika! Bakırköy'de halı saha deposunda yangın - Son Dakika

Son dakika! Bakırköy'de halı saha deposunda yangın
26.10.2020 13:53
Son dakika haberleri: Bakırköy'de bir halı saha işletmesinin spor malzemelerinin yer aldığı depo ile yanındaki prefabrik ofiste meydana gelen yangın söndürüldü.
Bakırköy'de bir halı saha işletmesinin spor malzemelerinin yer aldığı depo ile yanındaki prefabrik ofiste meydana gelen yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir halı sahanın depo ve ofis bölümünde yangın meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların binadan yükselen dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Depo ve ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda büyük hasar meydana geldi.
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