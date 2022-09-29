BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMADA ÖLEN GAMSIZOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMADA ÖLEN GAMSIZOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

29.09.2022 14:53

AVCILAR'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan Emir N. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilirken, çıkan çatışmada ölen Aziz Atacan Gamsızoğlu toprağa verildi.

AVCILAR'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan Emir N. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilirken, çıkan çatışmada ölen Aziz Atacan Gamsızoğlu toprağa verildi.

Cihangir Mahallesi'nde önceki gece iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Emir N. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları hastanenin önünde beklediği sırada otomobil ile gelen kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Bu sırada hastanede özel bir işi için bulunan özel harekat polisi de ateşe karşılık verdi. Olayda, Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. ağır yaralandı. Aziz Atacan Gamsızoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan otomobil ise Avcılar'da bulundu.

Aile şirketinde çalışan küçük bir kızı bulunan ve eşi 7 aylık hamile Aziz Atacan Gamsızoğlu için bugün öğle namazından sonra Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü ve güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreninden önce konuşan dayısı Kadir Yılmaz, "Onu aramızdan alan kişinin tespit edilerek yakalanmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Cenaze, Büyükçekmece'de TÜYAP'ın yanındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Avcılar, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMADA ÖLEN GAMSIZOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMADA ÖLEN GAMSIZOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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