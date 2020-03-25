Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test kuyruğu - Son Dakika

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yetkililerden yapılan sokağa gerekli durumlar haricinde çıkmama uyarılarına dikkat ettiklerini belirten vatandaşlar, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi sebeplerden dolayı test yaptırmak istediklerini söyledi.

Sıradaki bazı vatandaşlar "1 metre" kuralına riayet ederken bazılarının buna dikkat etmediği görüldü.

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 40 yaşındaki Murat Kaya, çevresinde kimseye koronavirüs teşhisi konulmadığını belirterek, şunları anlattı:

"Son 2 haftalık süreçte hijyen kurallarına dikkat ettim ve dengeli beslenmeye çalıştım. Sürekli kolonya kullanıyorum. Evden çok önemli bir ihtiyaç yoksa çıkmıyorum. Sadece benim değil sevdiklerimin de sağlığı söz konusu. Dün akşam ateşimin yüksek olduğunu hissettim ve kontrole geldim. Tedirgin değilim. Koronavirüs teşhisi konulsa bile atlatacağıma inanıyorum."

Öksürük şikayetiyle hastaneye gelerek test yaptırmak istediğini belirten Canan Tan da bir haftadır evden çıkmadığını belirterek, "Açıkçası endişeliyim, 1 haftadır evden çıkmıyorum ama dün akşam öksürük başladı. Onun için geldim." ifadelerini kullandı.