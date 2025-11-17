Bakırköy Muhabbeti'nde Özlem Gürses, Umudu Konuştu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu gazeteci Özlem Gürses oldu. Gürses, " Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak" başlıklı söyleşide medyadaki değişimi ve umut kavramını ele aldı.

Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde cuma günleri düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan Gürses, "Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki toplumsal ve politik süreçleri, medyanın yaşadığı dönüşümü ve umudun nasıl korunabileceğini anlattı.

Söyleşide katılımcılar, ülke gündemine ilişkin merak ettikleri soruları Gürses'e yöneltme fırsatı da buldu. Yoğun ilgi gören programa katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Gürses'e katkıları için teşekkür etti.

"Bakırköy'e kadın eli değdiği her şekilde belli oluyor"

Ovalıoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte ilçeye kadın eli değmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gürses, "Bir kadın cumhuriyetine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Her tarafta kadın yöneticiler, kadın idareciler var. Kendimi çok keyifli hissediyorum, böylece harika bir güne başlamış oldum. Salonda da değerli Bakırköylüler bizi bekliyor, güzel bir sohbet olacak. Biraz dertleşeceğiz, biraz umudu ve dayanışmayı güçlendireceğiz. Bakırköy'e kadın eli değdiği her şekilde belli oluyor. Empatinin çok daha yüksek olduğu, tüm canlı hayatına saygının çok yüksek olduğu, iletişimin her şekilde göz göze, kol kola kurulduğu yeni bir Bakırköy gördüm, kutluyorum" diye konuştu.