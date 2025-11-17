Bakırköy Muhabbeti'nde Özlem Gürses, Umudu Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Muhabbeti'nde Özlem Gürses, Umudu Konuştu

17.11.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide gazeteci Özlem Gürses, medyanın değişimi ve umudu ele alarak Türkiye'nin toplumsal süreçlerine dair önemli görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, Gürses'e sorular sorarak ülke gündemini tartıştı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu gazeteci Özlem Gürses oldu. Gürses, " Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak" başlıklı söyleşide medyadaki değişimi ve umut kavramını ele aldı.

Bakırköy Belediyesi'nin İspirtohane Kültür Merkezi'nde cuma günleri düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan Gürses, "Türkiye'nin Değişen Hikayesi: Umudu Konuşmak" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki toplumsal ve politik süreçleri, medyanın yaşadığı dönüşümü ve umudun nasıl korunabileceğini anlattı.

Söyleşide katılımcılar, ülke gündemine ilişkin merak ettikleri soruları Gürses'e yöneltme fırsatı da buldu. Yoğun ilgi gören programa katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Gürses'e katkıları için teşekkür etti.

"Bakırköy'e kadın eli değdiği her şekilde belli oluyor"

Ovalıoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte ilçeye kadın eli değmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gürses, "Bir kadın cumhuriyetine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Her tarafta kadın yöneticiler, kadın idareciler var. Kendimi çok keyifli hissediyorum, böylece harika bir güne başlamış oldum. Salonda da değerli Bakırköylüler bizi bekliyor, güzel bir sohbet olacak. Biraz dertleşeceğiz, biraz umudu ve dayanışmayı güçlendireceğiz. Bakırköy'e kadın eli değdiği her şekilde belli oluyor. Empatinin çok daha yüksek olduğu, tüm canlı hayatına saygının çok yüksek olduğu, iletişimin her şekilde göz göze, kol kola kurulduğu yeni bir Bakırköy gördüm, kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Özlem Gürses, Politika, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Muhabbeti'nde Özlem Gürses, Umudu Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:51
24 yıllık özlem sona erecek mi İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
09:52
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:08:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Muhabbeti'nde Özlem Gürses, Umudu Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.