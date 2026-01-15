Bakü'de Miraç Kandili Programı - Son Dakika
Bakü'de Miraç Kandili Programı

15.01.2026 21:45
Bakü Türk Şehirliği Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda vaaz verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bakü Türk Şehirliği Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil gecesi dolayısıyla camide bir araya gelen vatandaşlar, namaz kılarak ve dualar ederek Miraç Kandili'ni idrak etti.

Programda, İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Zeki Yavuzyılmaz vaaz verdi.

Miraç hadisesinin İslam inancındaki önemine işaret eden Yavuzyılmaz, bu mübarek gecenin manevi arınma, sabır ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi açısından taşıdığı anlamı anlattı.

Yavuzyılmaz, Miraç'ın, müminler için ibadet bilincini pekiştiren ve ahlaki sorumlulukları hatırlatan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vaazın ardından cemaat, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisiyle dua etti.

Kaynak: AA

