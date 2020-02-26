Bakü'de Türk ve Azerbaycanlı izciler, Hocalı şehitlerini andı - Son Dakika
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Bakü'de Türk ve Azerbaycanlı izciler, Hocalı şehitlerini andı

6 saat önce

Türkiye İzcilik Federasyonu ile Azerbaycan İzciler Birliği üyeleri, Hocalı Katliamı'nın 28. yılında şehitleri anmak için Bakü'de bir araya geldi.

Bakü'de Türk ve Azerbaycanlı izciler, Hocalı şehitlerini andı, System.String[]

Türkiye İzcilik Federasyonu ile Azerbaycan İzciler Birliği üyeleri, Hocalı Katliamı'nın 28. yılında şehitleri anmak için Bakü'de bir araya geldi.

İzciler, Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına yaptırılan "Ana Feryadı" anıtına Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüdü ve buraya çelenk bıraktı. İzciler daha sonra da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Buradaki programda konuşan Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, Azerbaycan'ı kendi evleri olarak gördüklerini, bu ülkenin acısını ve sevincini paylaştıklarını belirterek, Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamı bütün dünyaya duyurmaya gayret edeceklerini söyledi.

Azerbaycan İzciler Birliği Başkanı Emin Babayev, gösterdikleri dayanışma için Türkiye İzcilik Federasyonu yetkililerine ve Türk izcilere teşekkür etti.

Babayev, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan ve Türkiye'nin izcilerinin birlikte hareket etmesinden onur duyduğunu vurguladı.

Programda, Azerbaycan ve Türkiye milli marşları çalındı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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