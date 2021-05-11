KAHRAMANMARAŞ - "Balık adam" Beytullah, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Doğuştan iki kolu olmayan, kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan ve 2019'da Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran Beytullah Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde antrenörü Eyüp Yaman'ın nezaretinde antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Kariyerine olimpiyat madalyası da eklemeyi hedefleyen Beytullah Eroğlu, AA muhabirine, 15 yaşında milli takıma seçildiğini, 10 yıldır da milli takımın başarısı için azimle çalıştığını söyledi.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na az bir zaman kaldığını, Tokyo'dan önce Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonasına katılacağını belirten Beytullah, "Avrupa Şampiyonası var. Bayramın üçüncü günü. İkinci bir bayramı yaşatmak için inşallah oraya gideceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Orada da kürsüye çıkmayı hedefliyorum." dedi.

Bir ilki daha yaşatmak istiyor

Altın madalyayı çok istediğine değinen Beytullah Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokyo Paralimpik Oyunları benim üçüncü olimpiyatım. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak için geriye kalan 3 aylık zamanda çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Elbette emek verilmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Uzun zamandır emek veriyoruz. Uzun yıllardır milli takım forması giyiyorum, emek veriyorum. Antrenörüme, kulübüme ve federasyonuma ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar her zaman destekçim oldular. Olimpiyatlarda henüz madalyamız yok. Bütün ilkleri ülkeme yaşattım. İnşallah bir ilki daha yaşatarak olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı orada da söyletmek için çalışıyorum."

Antrenör Eyüp Yaman da salgının gölgesinde müsabakalara hazırlandıklarını dile getirerek, günde 11 antrenmanla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Beytullah Eroğlu'nun, Türkiye, Avrupa ve dünyada birçok yarışı birincilikle tamamladığını anlatan Yaman, "Altın madalyaya inancımız tam. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Beytullah, 'Amcam Şeref Eroğlu üçüncü olimpiyat oyunlarında madalya almıştı. Ben de bu sefer alacağım' diyor. İnşallah, Allah nasip eder üçüncü paralimpik oyunlarında da Beytullah, kürsüde madalyaya ulaşır." ifadelerini kullandı.

Yaman, Beytullah Eroğlu'nun kendilerini madalya ve derecelere alıştırdığını da sözlerine ekledi.

Beytullah Eroğlu'nun antrenmanlarını yakından takip eden Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz ise salgın süresince milli sporcuların antrenmanlarından geri kalmamaları adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Paralimpik milli yüzücünün azimle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Boz, "Beytullah'tan paralimpik oyunlarında da bir madalya görmek istiyoruz. Buna da ümidimiz var. Azimle çalışmalarına devam ediyorlar. Allah yollarını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.