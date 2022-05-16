Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti

16.05.2022 01:07

Kocaeli'de balık tutmak isteyen alkollü iki genç deniz düştü. 23 yaşındaki genç kız çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı fakat aynı yaştaki arkadaşı Furkan Çiftçi'nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin denize düşmeden saatler önceden sosyal medyadan fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

İzmit ilçesinde Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü.

BİRİ KURTARILDI, DİĞERİ BULUNAMADI

Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı. Furkan Çiftçi'yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 BUÇUK SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi'yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DÜŞMEDEN SAATLER ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İtfaiye, Kocaeli, Çiftçi, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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