Balıkçılara Destek Başvuru Süresi 10 Nisan'a Kadar
Ekonomi

Balıkçılara Destek Başvuru Süresi 10 Nisan'a Kadar

30.01.2026 11:23
Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi için gemi sahipleri 10 Nisan'a kadar başvuru yapmalı.

Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyen gemi sahiplerinin, 10 Nisan'a kadar ruhsatının kayıtlı olduğu il veya ilçelerde bulunan Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, söz konusu destek ödemeleri, "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği" kapsamında 2017'den beri yapılıyor.

Deniz ve iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi amacıyla gerçekleştirilen destekleme ödemeleri için başvuru süreci 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, gemi ruhsatının kayıtlı olduğu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilecek.

Bu desteklemeden iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri yararlanabiliyor. Destekler, gemi boy grubuna göre gemi başına ödeniyor.

Geçen yıl 131 milyon liralık ödeme yapıldı

Gemi boylarına göre birim destekleme tutarları da geçen yıla kıyasla yükseltildi. Tutarlar en düşük 6 bin lira, en yüksek ise 13 bin lira olacak şekilde düzenlendi.

Buna göre, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 6 bin lira, 5 ila 7,99 metre arası gemilere 9 bin lira, 8 ila 9,99 metre arası gemilere 11 bin lira ödenecek. Bu ödemede, deniz ya da iç su balıkçı gemisi ayrımı yapılmayacak.

Ayrıca, 10 ila 11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 13 bin lira ödeme yapılacak.

Öte yandan, başvuru yapan gemi sahibi kadın balıkçılara da pozitif ayrımcılık uygulanarak yüzde 35 ilave destek sağlanıyor. Bu kapsamda, kadın balıkçılar en düşük 8 bin 100 lira, en yüksek 17 bin 550 lira destek alabilecek.

Desteklemeler kapsamında geçen yıl, 15 bin 190 küçük ölçekli balıkçı gemisi sahibine 131 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

"Kadın balıkçıların sektörde var olduğunun bilinmesini istiyoruz"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, desteklerin yeterli olduğunu ama daha fazla artırılmasının küçük geleneksel balıkçılığa katkı sağlayacağını söyledi.

Desteklemelerde, özellikle müsilajdan olumsuz etkilenen Marmara Denizi ile sık sık deprem yaşanan Akdeniz'e önem verilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, geçen yıl Marmara Denizi'ndeki balıkçıların kayıplarının azaltılması için özel destek çalışması yapıldığını anımsattı.

Özkaya, kadın balıkçılara da desteklerde pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde destek veriliyor. Kadın balıkçıların sektörde var olduğunun bilinmesini istiyoruz. Desteklerde de bunun yapılması çok güzel oldu. Bunun için mücadele ediyoruz. Kadın balıkçılar güçlendirilmeli, görünür yapılmalı. Kadınların sadece balıkçılık yapmasının değil, su ürünleriyle ilgili kuruluşların yetkili organlarında görev almasının da doğru olduğuna inanıyoruz. Onun için kadın balıkçılara yapılan pozitif ayrımcılığı destekliyoruz."

Özkaya, küçük ölçekli balıkçıların en büyük sıkıntılarından birinin de yunusların ağlara zarar vermesi olduğunu, bu balıkları uzak tutmak için 'pinger' cihazlarının desteklenmesinin önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Balıkçılık, Ekonomi

