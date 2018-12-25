Son Dakika Haberleri: Balıkesir Beyazlara Büründü

Balıkesir Beyazlara Büründü

1 saat önce

Balıkesir il genelinde sabah saatlerinden beri devam eden sağanak yağış yerini kara bıraktı.

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Balıkesir il genelinde sabah saatlerinden beri devam eden sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Özellikle rakımı yüksek ilçelerde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı bazı ilçelerde tutmaya başladı. Kar yağışı sonrasında ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Balıkesir'in yüksek ilçeleri Dursunbey, Sındırgı, Gönen ve Balıkesir merkezindeki yüksek kırsal mahallelerinde kar yağışı şiddetini artırdı. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde şiddetini artıran kar yağışı sonrasında bazı kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

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