Başkan Akın, Atatürk'ün Anısını Yüceltti

09.11.2025 11:58
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında yayımladığı mesajda, Atatürk'ü rahmetle anarak, onun bıraktığı mirasa sahip çıkma ve Cumhuriyet'in değerlerini yaşatma vurgusunda bulundu. Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye ruhuna sahip bir şehir olduğunu belirterek, Atatürk'ün idealleri doğrultusunda geleceğe taşımaya söz verdi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizler, babasını kaybetmiş bir milletiz. Ancak babamızdan kalan mirası har vurup harman savurmadan geliştirip büyüterek çocuklarımıza da bırakmak istiyoruz. Ebedi kurtarıcımız ve Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhun şad olsun Ata'm! Emanetin emin ellerde" dedi.

Başkan Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında bir mesaj yayımladı. Akın'ın mesajı, şöyle:

"Her 10 Kasım'da, yalnızca bir yas tutmuyoruz; aynı zamanda bir şükran duygusunu ve bir yeniden diriliş bilincini hissediyoruz. Çünkü Ulu Önder'imiz, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış; aynı zamanda her Türk çocuğunun yüreğine bağımsızlık, inanç ve umut aşılayan bir önder olmuştur. Ne mutlu ki bu güneş, Türkiye'mizin üzerine doğdu. Ne mutlu ki dünya, kapitalizmin göbeğinde can çekişirken biz, çağlar aşan devrimlerle dünya belleğine kuvvetlice kazınmış bir lidere sahip olduk.

Balıkesir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen yiğit insanların memleketidir. Bu topraklarda, Kuvayımilliye ruhu yalnızca bir tarih sayfası değildir; bugün hala yaşayan, soluduğumuz havaya karışmış bir inançtır. Balıkesir halkı, o günlerde olduğu gibi bugün de vatanına, Cumhuriyet'ine ve Ata'mızın ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bizler, özgürlüğün ancak bu ruhla ve kararlılıkla korunacağının bilincindeyiz.

"Balıkesir'imizi bu idealler ışığında geleceğe taşıyoruz"

Ata'mızın bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca Cumhuriyet değil; aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran, düşünen, üreten bir millet olma bilincidir. Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti yüceltmek, Cumhuriyet'in değerlerini her alanda yaşatmaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yolumuzu aydınlatan ışık, onun aklı, bilimi ve halk sevgisidir. Biz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözündeki sonsuz inancı taşıyoruz. Bu inançla çalışan, üreten, birbirine güvenen, el ele veren bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'imizi bu idealler ışığında geleceğe taşıyoruz.

"Bu topraklarda Cumhuriyet'in ışığını daha da parlatmaya söz veriyoruz"

Bugün, Ata'mızı yalnızca özlemle değil; sözlerimizle de anıyoruz: Onun açtığı yoldan, gösterdiği hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Balıkesir'i, Kuvayımilliye'nin mirasına yakışır şekilde kalkındırmaya, bu topraklarda Cumhuriyet'in ışığını daha da parlatmaya söz veriyoruz. Onun emanetine ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz. Büyük şefimizin ülkemize yaydığı o büyülü aydınlanma ışığını hakkıyla büyütmeden oturduğumuz koltuklar, bizlere helal olmaz.

Bizler, babasını kaybetmiş bir milletiz. Ancak babamızdan kalan mirası har vurup harman savurmadan geliştirip büyüterek çocuklarımıza da bırakmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebedi kurtarıcımız ve Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhun şad olsun Ata'm! Emanetin emin ellerde!"

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Kültür, Miras, Son Dakika

