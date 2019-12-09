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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Tüm eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Belediye Başkanı Yılmaz, seçkide yer alan fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Alaaddin Yılmaz, Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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