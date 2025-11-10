Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

10.11.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geliştirilen Web Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması ile doğal afetlere müdahalede etkinliği artırmayı hedefliyor. Uygulama, acil durumlarda hızlı yanıt verme kapasitesini geliştirecek.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamasıyla olaylara müdahalelerde yeni bir dönem başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, özgün Web CBS uygulamaları sayesinde doğal afetlere müdahaleyi etkin kullanan ilk belediye olmayı hedefliyor.

Artan nüfus ve iklim değişikliğine bağlı şiddetli hava koşulları sebebiyle meydana gelen afetler gün geçtikçe etkilerini artırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu afetlerin önüne geçebilmek için Web CBS altyapısını ortaya koyuyor. Uygulama ile Türkiye'de öncü olmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can ve mal kaybını en aza indirmeyi planlıyor.

Acil durumlara daha hızlı, daha etkili yanıt verebilmek amacıyla geliştirilen Web CBS, yangın, su baskını ve diğer olaylarda hızlı erişim ve koordinasyon ihtiyacını en hızlı bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Web Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan Akıllı Şehir Ekosistemi'nde başarılı örnekler arasında yer alarak Balıkesir'i öncü konuma getirecek. Uluslararası prestije sahip Esri Türkiye ve Global Esri tarafından başarı hikayesi olarak tanıtılan Web CBS ile Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın güçlendiği vurgulandı.

Amaç kayıpları en aza indirmek

İtfaiye hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve sürdürülebilir bir çerçevede yönetilmesinde CBS ve Web CBS çözümleri, karmaşık ve çok yönlü sorunların çözümünde sunduğu bütüncül yaklaşımla olay yönetimini kolaylaştırıyor. Tüm itfaiye hizmetlerinde konum verisinin en önemli bileşenlerden biri olduğu belirtilirken riskleri en aza indirmek ve riskleri azaltma stratejilerini geliştirebilmek için CBS teknolojileri kullanılıyor. Mobil veri toplama, web tabanlı haritalar ile anlık ve geçmişe yönelik veri üretimi, yönetici panelleri ile karar verme ve planlama süreçleri sayesinde can ve mal kayıplarını azaltmak hedefleniyor.

Binlerce vakaya müdahale edildi

CBS, verileri analiz ederek karar vericilere en doğru ve güvenilir bilgileri sunarken aynı zamanda anlık olay yönetimi, geçmiş olay analizleri, risk azaltma çalışmaları, eğitim ve denetim faaliyetleri daha akılcı ve bütüncül bir yaklaşımla yönetiliyor. Tüm olay verilerinin tek sistemde toplanarak anlık analizler yapılmaya başlandığı ve yöneticiler ile ekipler arasında sürekli bilgi akışının sağlandığı Web CBS ile müdahalelerde hız ve etkinlik artarken, zaman ve kaynak tasarrufu da elde edilmiş oluyor.

Sadece 2024 yılında, Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı 6 bin 121 yangın, 2 bin 402 kurtarma operasyonu, 844 trafik kazası ve 401 su baskınına müdahalede bulundu. Meydana gelen afetlerin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen İtfaiye Dairesi Web CBS'nin yanı sıra yaklaşık 80 bine yakın kişiye de eğitim vererek farkındalığı artırmak için çalışıyor.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Teknoloji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
Selçuk İnan’dan Aslan’a çelme Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu pozisyon Osimhen’in golü iptal edildi Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Galatasaray’ın 19 maçlık dev serisi bitti Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti

16:23
TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini birazdan açıklıyor
TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini birazdan açıklıyor
15:47
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
15:45
Bahis skandalında yeni gelişme Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
15:32
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 16:37:42. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.