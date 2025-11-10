Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamasıyla olaylara müdahalelerde yeni bir dönem başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, özgün Web CBS uygulamaları sayesinde doğal afetlere müdahaleyi etkin kullanan ilk belediye olmayı hedefliyor.

Artan nüfus ve iklim değişikliğine bağlı şiddetli hava koşulları sebebiyle meydana gelen afetler gün geçtikçe etkilerini artırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu afetlerin önüne geçebilmek için Web CBS altyapısını ortaya koyuyor. Uygulama ile Türkiye'de öncü olmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can ve mal kaybını en aza indirmeyi planlıyor.

Acil durumlara daha hızlı, daha etkili yanıt verebilmek amacıyla geliştirilen Web CBS, yangın, su baskını ve diğer olaylarda hızlı erişim ve koordinasyon ihtiyacını en hızlı bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Web Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan Akıllı Şehir Ekosistemi'nde başarılı örnekler arasında yer alarak Balıkesir'i öncü konuma getirecek. Uluslararası prestije sahip Esri Türkiye ve Global Esri tarafından başarı hikayesi olarak tanıtılan Web CBS ile Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın güçlendiği vurgulandı.

Amaç kayıpları en aza indirmek

İtfaiye hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve sürdürülebilir bir çerçevede yönetilmesinde CBS ve Web CBS çözümleri, karmaşık ve çok yönlü sorunların çözümünde sunduğu bütüncül yaklaşımla olay yönetimini kolaylaştırıyor. Tüm itfaiye hizmetlerinde konum verisinin en önemli bileşenlerden biri olduğu belirtilirken riskleri en aza indirmek ve riskleri azaltma stratejilerini geliştirebilmek için CBS teknolojileri kullanılıyor. Mobil veri toplama, web tabanlı haritalar ile anlık ve geçmişe yönelik veri üretimi, yönetici panelleri ile karar verme ve planlama süreçleri sayesinde can ve mal kayıplarını azaltmak hedefleniyor.

Binlerce vakaya müdahale edildi

CBS, verileri analiz ederek karar vericilere en doğru ve güvenilir bilgileri sunarken aynı zamanda anlık olay yönetimi, geçmiş olay analizleri, risk azaltma çalışmaları, eğitim ve denetim faaliyetleri daha akılcı ve bütüncül bir yaklaşımla yönetiliyor. Tüm olay verilerinin tek sistemde toplanarak anlık analizler yapılmaya başlandığı ve yöneticiler ile ekipler arasında sürekli bilgi akışının sağlandığı Web CBS ile müdahalelerde hız ve etkinlik artarken, zaman ve kaynak tasarrufu da elde edilmiş oluyor.

Sadece 2024 yılında, Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı 6 bin 121 yangın, 2 bin 402 kurtarma operasyonu, 844 trafik kazası ve 401 su baskınına müdahalede bulundu. Meydana gelen afetlerin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen İtfaiye Dairesi Web CBS'nin yanı sıra yaklaşık 80 bine yakın kişiye de eğitim vererek farkındalığı artırmak için çalışıyor.