Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

24.01.2026 12:16
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi; olumsuz bir durum yok.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.34'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: DHA

