1) BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.34'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
