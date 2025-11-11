Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

11.11.2025 12:44
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü anmak için düzenlediği etkinliklerle onun mirasını yaşatmayı sürdürüyor. 10 Kasım etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler tarafından hazırlanan program, lokma hayrı ve Sonat Bağcan konseri ile zenginleştirildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında düzenlediği etkinliklerle andı. Atatürk'ün izinde durmadan, yorulmadan, inanç ve azimle yürüdüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'imizde, Ata'mızın fikirlerine, emanetine ve mirasına daima sahip çıkacak, onun izinde yürüyeceğiz. Kalbimizde, yolumuzda, geleceğimizde sonsuza dek bizimlesin" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Bal Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladığı programda minik öğrenciler, Atatürk'e olan sevgilerini şiirler ve şarkılarla dile getirdi.

Zağnos Paşa Camii avlusunda ise Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından lokma hayrı yapıldı. Ayrıca, 20 ilçenin merkez camilerinde vatandaşlara lokum ve gül suyu dağıtıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arpın Nefesi ile Sonat Bağcan" konseri de yoğun ilgi gördü.

"Kalbimizde, yolumuzda, geleceğimizde sonsuza dek bizimlesin"

Atatürk'ün izinde durmadan, yorulmadan, inanç ve azimle yürüdüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'imizde, Ata'mızın fikirlerine, emanetine ve mirasına daima sahip çıkacak, onun izinde yürüyeceğiz. Kalbimizde, yolumuzda, geleceğimizde sonsuza dek bizimlesin" diye konuştu.

Sonat Bağcan konserine yoğun ilgi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Bal Çocuk Gündüz Bakımevi'nin 141 öğrencisi, 38 öğretmen ve personelinin katılımıyla Atatürk'ü Anma Günü programı gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından minik öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinledi. Hazırladıkları gösteriyi sunan minikler, Ata'yı sevgiyle andı. "Arpın Nefesi ile Sonat Bağcan" konseri de yoğun ilgi gördü. Sonat Bağcan'ın sesiyle hayat bulan konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Millet Kütüphanesi'nde de "Atatürk Kitapları" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Zağnos Paşa Camii avlusunda düzenlenen lokma hayrına katılan vatandaşlar, etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Vatandaşlar, "Atatürk sadece ülkemize değil, tüm dünyaya ilham vermiş bir lider. Onu saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'i kurmasaydı bir kadın olarak bugün özgürce konuşamazdım"

Atatürk'ün dünyaya ilham vermiş bir lider olduğunu belirten Serpil Yıldız, "Ata'ma bir kadın olarak çok şey borçluyum. Dünyada ilk defa kadınlara seçme ve seçilme hakkını o verdi. O olmasaydı, Cumhuriyet'i kurmasaydı bir kadın olarak bugün bu kadar özgürce konuşamazdım. Ata'm seni çok seviyorum. Bugün o kadar güzel ve anlamlı bir 10 Kasım yaşadık ki Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum ve başta Ahmet Akın olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

