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Balıkesir'de eşzamanlı uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde Jandarma ekipleri 8 ayrı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.

Balıkesir'de eşzamanlı uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde Jandarma ekipleri 8 ayrı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.


Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde M.Ö, H.Ö, A.K, A.G, Ö.E, G.D, I.Ç. ve S.G'ye ait 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.


Yapılan operasyon sonucunda, 405 gram kubar esrar maddesi, 2 adet sentetik hap, 120 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edilen 4.600 lira para ele geçirildi.


Olaylarla ilgili olarak yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlaıldı.

Burhaniye, Balıkesir, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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