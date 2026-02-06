Balıkesir'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Balıkesir'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı

Balıkesir\'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı
06.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet bilinci kazandıran Genç MEB AKUB programı, 147 öğrenci ile Balıkesir'de başarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından hazırlanan Genç MEB AKUB Eğitim Programı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı gençler yetiştirmeyi amaçlayan programa, Balıkesir genelindeki farklı liselerden toplam 147 öğrenci katılım sağladı. Gün boyu süren eğitimlerde öğrenciler, afet farkındalığı, arama ve kurtarma çalışmaları, ekip çalışması, kriz anlarında doğru davranış biçimleri ve temel müdahale yöntemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Balıkesir Vali Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz ile Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü'nün katıldığı eğitim programına; AFAD, UMKE, Türk Kızılay, İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, MEB AKUB ve ilgili diğer paydaş kurumlar olmak üzere yedi farklı kurum ve kuruluş destek verdi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikler, öğrencilerin afet anlarında doğru ve hızlı hareket edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, gençlerin erken yaşta afet bilinci kazanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Genç MEB AKUB eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti. Program, katılımcı öğrencilere yönelik yapılan değerlendirme ve teşekkürlerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:05:33. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.