Balıkesir\'de Genç MEB AKUB Eğitimi Tamamlandı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından hazırlanan Genç MEB AKUB Eğitim Programı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı gençler yetiştirmeyi amaçlayan programa, Balıkesir genelindeki farklı liselerden toplam 147 öğrenci katılım sağladı. Gün boyu süren eğitimlerde öğrenciler, afet farkındalığı, arama ve kurtarma çalışmaları, ekip çalışması, kriz anlarında doğru davranış biçimleri ve temel müdahale yöntemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Balıkesir Vali Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz ile Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü'nün katıldığı eğitim programına; AFAD, UMKE, Türk Kızılay, İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, MEB AKUB ve ilgili diğer paydaş kurumlar olmak üzere yedi farklı kurum ve kuruluş destek verdi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikler, öğrencilerin afet anlarında doğru ve hızlı hareket edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, gençlerin erken yaşta afet bilinci kazanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Genç MEB AKUB eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti. Program, katılımcı öğrencilere yönelik yapılan değerlendirme ve teşekkürlerin ardından sona erdi. - BALIKESİR