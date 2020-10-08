Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak, Mekik Sokak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan kafe, lokanta, çay ocaklarında yapılan denetimlere katılarak, esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu.

Şıldak'a, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir de eşlik etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, Balıkesir'de son günlerde vaka artışı olduğunu söyledi.

Şıldak, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bu işin şaka olmadığı ve bu işin can yaktığı insanları üzdüğü ve ölümlere sebep olduğu gerçeğinden hareketle bütün kamuoyu lütfen dikkatli olsun. Bütün esnaf ve iş yerleri dikkati elden bırakmasın." dedi.

Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra ve Ovaköy kırsal mahallerinin karantinaya alındığını aktaran Şıldak, vakalar tamamen kaybolana kadar karantina uygulamasını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.