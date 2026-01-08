Balıkesir'de Lodos Zarar Verdi - Son Dakika
Balıkesir'de Lodos Zarar Verdi

08.01.2026 18:31
Balıkesir'de lodos nedeniyle sahiller su altında kaldı, işletmeler zarar gördü. Esnaf tahliye çalışıyor.

Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

Sahildeki bazı kafe ve restoranlar da deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarların açılması ve hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

İşyeri zarar gören işletmecilerden Savaş Can, gazetecilere, işletmeye ait oturma alanlarının ve buzdolaplarının sular altında kaldığını söyledi.

Lodos uyarısı yapılmasının ardından önlemlerini aldıklarını belirten Can, "Oturma gruplarımızı çekmiştik ancak böylesi bir afet beklemiyorduk. İşletme önündeki saksı içinde bulunan zeytin ağaçlarımız denize karıştı. Çiçeklerimiz ve dışarıdaki tezgahlarımız gitti." dedi.

İlçeye bağlı Altınkum sahilinde bulunan karavan park alanı da lodosun etkisiyle sular altında kaldı.

Park halindeki karavanlar ve kumsaldaki bazı işletmeleri su bastı. Bazı karavan sahipleri, karavanlarını sahilin yakınındaki otopark alanına taşıdı.

Dalyan bölgesindeki dolmuş durağı sular altında kaldı. Park halindeki minibüsler de suyun ortasında kalırken, Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden araçlar, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle güçlükle ilerledi.

Gün içinde zaman zaman hızını artıran lodos, Ayvalık ilçesi Armutçuk sahilinde demirli balıkçı teknelerini batırdı.

Burhaniye ilçesinde de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, deniz kumsalı aşarak dolmuş yolunu sular altında bıraktı.

Kaynak: AA

