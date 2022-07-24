Balıkesir'de otomobilin çarptığı su kaplumbağası tedavi edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobilin çarptığı su kaplumbağası tedavi edildi

24.07.2022 11:16
Balıkesir'de otomobilin çarptığı su kaplumbağası tedavi edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin çarparak yaraladığı su kaplumbağası, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin çarparak yaraladığı su kaplumbağası, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi edildi.

Kazdağları Milli Parklar yerel hayvan koruma görevlisi tarafından yaralı halde bulunan kaplumbağa, yaban hayatı veteriner hekimi Ertan Şenol'a teslim edildi.

Kabuğunda kırık ve ezilmelerin olduğu, yumuşak doku zedelenmesi bulunan kaplumbağa hemen tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan kaplumbağa, doğal ortamına salındı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Kaz Dağı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobilin çarptığı su kaplumbağası tedavi edildi - Son Dakika

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