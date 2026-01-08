Balıkesir\'de Sportif Yetenek Taraması 2024-2025

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2024-2025 döneminde de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde uygulanan program kapsamında Balıkesir'de 11 bin 975 öğrenci, Genel Tarama Test ve Ölçümlerine katılarak sportif yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda 2 bin 40 öğrenci, performansları doğrultusunda programın ikinci aşamasına geçmeye hak kazandı.

Programın etkinliğini ortaya koyan bir diğer aşama ise 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirildi. Önceki dönemde ikinci aşamaya seçilen öğrenciler için düzenlenen Kapsamlı Tarama Test ve Ölçümlerine bin 161 öğrenci katıldı. Alanında uzman ekiplerce yapılan ayrıntılı analizler sonucunda 733 öğrenci, fiziksel ve motorik özelliklerine en uygun spor dallarına yönlendirilerek düzenli spor eğitimine alındı. Böylece yeteneklerin doğru branşlarla eşleştirilmesi sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, programın önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz, hem fiziksel ölçümleri hem de sportif becerileri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu süreç, yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesini ve kendilerine en uygun spor dallarına yönlendirilmesini sağlıyor. Programın ilk aşamasında temel hareket kabiliyetleri ölçülmekte, devamında branş eğitimi ve ileri düzey spor çalışmalarıyla sporcuların potansiyelleri en üst seviyeye çıkarılmaktadır. İlimizde bu program sayesinde keşfedilerek eğitim alan ve farklı branşlarda Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden birçok sporcumuz bulunuyor. Nihai hedefimiz ise milli takım altyapılarına ve olimpiyatlara sporcu kazandırmak" ifadelerinde bulundu.

Program, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sportif yeteneklerini belirlemeye yönelik test ve ölçümleri kapsıyor. İlimizde uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda; boy-kilo ölçümü, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi fiziki parametreler değerlendirilerek analiz ediliyor. Bu sayede yetenekli çocuklar erken yaşta tespit edilerek uygun branşlara yönlendiriliyor.

Program çerçevesinde eğitim alan sporcular arasından öne çıkan isimler, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Atletizm branşında Doruk Saldamlı, U16-U18 Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nda birincilik elde ederek olimpik sporcu seçildi. Aynı branşta Ecrin Avcı, U16-U18 Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nı birincilikle tamamlarken, U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Taekwondo branşında Özlem Ece Karadayı, Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Güreş branşında ise Buğlem Serap Tanrıöğer ve Seher Karaca, U10-11-12-13-14 Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda ikincilik derecesi kazandı. Atletizmde Samet Keskin, U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda birinci olurken; cimnastik branşında Defne Hasırcıoğlu 2024 Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı. Sudenaz Can ise Atletizm Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti.

Bu başarıların yanı sıra, proje kapsamında eğitim alan daha birçok genç sporcu da gelişimlerini sürdürerek Türk sporuna yeni değerler kazandırmaya devam ediyor. - BALIKESİR