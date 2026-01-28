Balıkesir'de tematik kış kampı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Balıkesir'de tematik kış kampı devam ediyor

Balıkesir\'de tematik kış kampı devam ediyor
28.01.2026 12:29
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda barınan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kredi ve Yurtlar 10.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda barınan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kredi ve Yurtlar 10. Tematik Kış Kampı", Balıkesir'de dolu dolu geçen programlarla devam ediyor.

Balıkesir Kız Öğrenci Yurdu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve "Gönüllülük ve Çevre" temasıyla düzenlenen kampın açılışı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, GSB Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan protokol üyeleri, gönüllülük bilinci ve çevre duyarlılığının gençler üzerindeki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak, tematik kampların gençlerin çok yönlü gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İlk iki gün yoğun katılım ve etkileşimle tamamlandı

Kampın ilk gününde öğrenciler, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" film gösterimi, gönüllülük temalı söyleşiler ve tiyatro etkinliğiyle hem duygusal hem de farkındalık yönü yüksek programlara katıldı. Av. Ayşegül Mungan ve Mütercim Ayçin Kantoğlu tarafından gerçekleştirilen söyleşide gönüllülük kavramı farklı yönleriyle ele alınırken, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sahnelediği doğaçlama tiyatro gösterimi katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kampın ikinci gününde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş ve Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu öğrencilerle bir araya gelerek gönüllülük, toplumsal sorumluluk ve değerler üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Şehit aileleriyle yapılan buluşma ve akşam saatlerinde düzenlenen konser programı, katılımcılara anlamlı anlar yaşattı.

Çevre, Kültür ve gönüllülük temasıyla programlar sürecek

Kamp programı kapsamında önümüzdeki günlerde; Şehitlik ziyaretleri, Çevre temizliği ve atık toplama etkinlikleri, Balıkesir, Havran, Bandırma ve Ayvalık tematik gezileri, Sportif turnuvalar, Bilgi yarışmaları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşilerle gençlerin hem teorik hem de uygulamalı kazanımlar elde etmesi hedefleniyor.

Kapanış gününde ise Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve GSB Bakanlık Müşaviri Ömer Faruk Terzi tarafından gerçekleştirilecek söyleşilerle kamp programı tamamlanacak.

Balıkesir'de devam eden "Gönüllülük ve Çevre" temalı KYGM 10. Tematik Kış Kampı, farklı şehirlerden gelen öğrenciler arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluştururken; gönüllülük bilincini artıran, çevreye duyarlı ve toplumsal farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'de tematik kış kampı devam ediyor - Son Dakika

