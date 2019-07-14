Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı
2 saat önce
Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını
, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
(İHA)
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