Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Avcı kazandı.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Avcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Avcı 55 bin 468, CHP adayı Esin Balıbek 41 bin 565, Diğer adayı 3 bin 435 oy aldı.

-Avcı'nın özgeçmişi-

İlkokul ve Ortaokulu Dursunbey'de okudu. Lise eğitimini Muharrem Hasbi Lisesi'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Evli ve 3 erkek çocuk babası.

2014 yılında Altıeylül Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2014 yılından bu yana imar komisyonunda görev yaptı. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 11 Kasım 2017 tarihi itibari ile Altıeylül Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

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