Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Avcı kazandı.
Balıkesir
'in Altıeylül
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hasan Avcı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Avcı 55 bin 468, CHP
adayı Esin Balıbek
41 bin 565, Diğer adayı 3 bin 435 oy aldı.
-Avcı'nın özgeçmişi-
İlkokul ve Ortaokulu Dursunbey
'de okudu. Lise eğitimini Muharrem Hasbi Lisesi'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Evli ve 3 erkek çocuk babası.
2014 yılında Altıeylül Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2014 yılından bu yana imar komisyonunda görev yaptı. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 11 Kasım 2017 tarihi itibari ile Altıeylül Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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