Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki 20 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 20 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümeli Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil