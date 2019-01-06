Balıkesir Merkezde Kar Yağışı
36 dakika önce
Meteorolojinin Balıkesir için vermiş olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Meteorolojinin Balıkesir
için vermiş olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Balıkesir merkez'de vatandaşlar güne sabah yoğun kar yağışı başladı. Balıkesir'de Sarıkamış
Şehitleri için düzenlenen anma töreni yürüyüşü yoğun kar yağışı altında tamamlandı. Yoğun kar yağışı vatandaşlarda sevinçle karşılandı. Balıkesir merkez ve mahallerinde yoğun kar yağışı öğle saatlerinde azaldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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