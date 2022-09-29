Balıkesir OSB büyümeye devam ediyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müteşebbis Heyet Başkanı ve Balıkesir Vali Sayın Hasan Şıldak, yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Gümrük binası ambarlarında gerçekleştirilen toplantıya, BALOSB Müteşebbis Heyet Başkanvekili Hüseyin Bekki, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay ve BALOSB Müdürü Mesut Eray, ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantı öncesi BALOSB Müdürü Mesut Eray, gazetecileri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, BALOSB'de 165 fabrikanın üretim yaptığını ve 16 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Şıldak, "Balıkesir OSB'de 7 yılda yaklaşık 4 kat büyüyen bir istihdam hacmi söz konusu. İSO ilk 500 listesinde yer alan 9, İSO ikinci 500'de ise 5 firmamız bulunmaktadır. Yaklaşık 770 hektar daha büyüyecek olan OSB'nin kamulaştırma süreci 3 etap halinde planlanmış devam etmektedir." dedi.

Şıldak, konuşmanın ardından genişlemeyle eş güdümlü yürütülen atık su arıtma tesisi, hizmet binası inşaatı devam eden Gümrük Müdürlüğü, jandarma karakol binası, kontrol izleme merkezi ile Neşe Fabrikası adındaki kreş hakkında bilgiler verdi.

Programın ardından, inşaatı devam eden Gümrük Binası şantiyesi gezildi ve genişleme alanı içindeki bir parselde dinamitle patlatma yapıldı.