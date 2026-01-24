Balıkesir Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Balıkesir Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

24.01.2026 11:12
AFAD, Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, saat 10.34'te 6,91 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde hissedilmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Güvenlik, Güncel, Deprem, AFAD, Son Dakika

