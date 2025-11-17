Balıkesir Yakın Çözüm Merkezi, Vatandaşların Sorunlarına Hızla Yanıt Veriyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin taleplere hızlı çözüm üretmek amacıyla kurduğu Yakın Çözüm Merkezi ekipleri, kentin 20 ilçesini dolaşarak vatandaşların sorun ve önerilerini yerinde değerlendiriyor. Merkez, bugüne kadar yaklaşık 700 bin çağrıya yanıt verirken; 200 bine yakın da çözüm üretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde hayata geçirilen Yakın Çözüm Merkezi, bugüne dek 700 bine yakın çağrıya ve 200 bine yakın aramaya dönüş yaparak çözüm üretti. Yakın Çözüm Merkezi ekipleri, yıl boyunca 20 ilçe ve bin 133 mahallede saha çalışması gerçekleştirdi.

Muhtarlardan, vatandaşlardan ve esnaftan gelen ihtiyaçlar tespit edilerek ilgili birimlere iletildi. Çalışmalar kapsamında sorunlar yerinde görülerek çözüm süreçleri daha hızlı ilerletildi. Ekipler, sahadan topladıkları verileri raporlayarak Başkan Akın'a sunarken, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ofislerinde kurulan 28 kişilik Çağrı Merkezi, 444 40 10 numaralı hat ve WhatsApp üzerinden 7/24 hizmet veriyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Ayrıca @bbbyakincozum adresi üzerinden görev yapan 5 kişilik sosyal medya ekibi, instagram, facebook ve X platformlarından gelen mesajları yanıtlıyor. Telefon veya internet kullanamayan vatandaşlar için ise 15 kişilik saha ekibi kapı kapı dolaşarak sorunlara yerinde çözüm arıyor. Yakın Çözüm Merkezi, her geçen gün daha geniş bir erişim ağına ve daha güçlü bir çalışma yapısına kavuşurken, vatandaşlardan alınan geri dönüşlerin büyük bölümünün olumlu olduğu ifade edildi.

Temel ihtiyaçlara ilişkin süreçlerde aktif görev aldı

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla afet bölgesinde de çalışma yürüten Yakın Çözüm Merkezi, barınma, gıda, güvenlik ve diğer temel ihtiyaçlara ilişkin süreçlerde aktif görev aldı. Balıkesir'de düzenlenen çeşitli festivallerde de yer alan ekip, gözlem, memnuniyet değerlendirmeleri ve öngörülebilir aksaklıklara yönelik çözüm raporları hazırlayarak faaliyet gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tüm saha organizasyonlarında aktif katılım sağlayarak vatandaşın yanında yer aldı.

Çözüm Merkezi'nin yakın zamanda açılışı planlanan organizasyonlarda da çalışmalarına devam edeceği bildirildi.