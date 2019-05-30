Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok'ta bir ayrılık daha
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Balıkesirspor Baltok'ta bir ayrılık daha

58 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü kongre öncesinde yaprak dökümü sürüyor.

Balıkesirspor Baltok'ta bir ayrılık daha, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü kongre öncesinde yaprak dökümü sürüyor. Kırmızı-beyazlılarda son olarak Nizamettin Çalışkan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Daha önce Mahatma Otoo ile Steve Beleck'in sözleşmelerini feshettiği, birçok futbolcusunun ise sosyal medyada veda ettiği Balıkesirspor Baltok'ta tecrübeli futbolcu Nizamettin Çalışkan da sözleşmesini feshetti. Balıkesirspor' Baltok'a 2016-2017 sezonu öncesinde transfer olan Nizamettin Çalışkan, Balıkesirspor Baltok formasıyla çıktığı 95 resmi maçta 17 gol kaydetti 9 asist yaptı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Yaprak Dökümü, Balıkesirspor, Spor
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