Balıkesirspor Baltok'ta bir ayrılık daha
58 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü kongre öncesinde yaprak dökümü sürüyor.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü kongre öncesinde yaprak dökümü sürüyor. Kırmızı-beyazlılarda son olarak Nizamettin Çalışkan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Daha önce Mahatma Otoo ile Steve Beleck'in sözleşmelerini feshettiği, birçok futbolcusunun ise sosyal medyada veda ettiği Balıkesirspor Baltok'ta tecrübeli futbolcu Nizamettin Çalışkan da sözleşmesini feshetti. Balıkesirspor' Baltok'a 2016-2017 sezonu öncesinde transfer olan Nizamettin Çalışkan, Balıkesirspor Baltok formasıyla çıktığı 95 resmi maçta 17 gol kaydetti 9 asist yaptı. - BALIKESİR
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