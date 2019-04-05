Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Baltok'ta Maddi Sıkıntı

Balıkesirspor Baltok'ta Maddi Sıkıntı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bu çocuklarımız alacaklarının birçoğunu almadı.

Balıkesirspor Baltok'ta Maddi Sıkıntı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bu çocuklarımız alacaklarının birçoğunu almadı. Personelimiz, 5 aydır maaş almıyor. Antrenör kadrosu, eylülden bu yana maaş almıyor." dedi.

Bulak, basın sözcüsü Kemal Büyükakın ve futbolcular düzenledikleri basın toplantısında, kulüpteki mali sıkıntıları değerlendirdi.

Yaşadıkları sorunların herkes tarafından bilindiğini, futbolcuların uzun süredir maaş almadıklarını belirten Bulak, "Bu çocuklar fedakarlık yapıyor ve biz onların karşılığını veremiyoruz. Çocukların ricası şudur; 'Biz bu şehrin ismini hep dik tuttuk ve iyi oynayarak, mücadele ederek, şehri sahiplendik. Şimdi şehrin ileri gelenleri bizi sahiplensin'. Lütfen bu çocukların haklarını yerine getirelim." diye konuştu.

Takıma destek için sözler verildiği hatırlatan Bulak, artık eyleme geçilmesi ve para ödenmesi gerektiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcuların niyeti, zaman tanıyıp ayın 15'inden sonra paralarının ödenmesidir. Şehrin, sorunlarımızı bilmesini istiyoruz. Bu çocukların halen prim alacakları var içeride. Bu çocuklarımız alacaklarının birçoğunu almadı. Personelimiz, 5 aydır maaş almıyor. Antrenör kadrosu, eylülden bu yana maaş almıyor. Dolayısıyla hem bu oyuncular hem çalışanlar hem teknik kadro, artık yaptığı bu fedakarlığın karşılığını bekliyor."

Takımın kaptanlarından Atilla Özmen de kulübü nüfus kağıdında "Balıkesir" yazan çoğu kişiden daha fazla sahiplendiklerini dile getirerek, "Hiçbir zaman antrenmana çıkmama, basın açıklaması yapma gereği duymadık. Çünkü Balıkesir gibi büyük bir camiayı siyasete alet etmek istemedik. Çok büyük sıkıntılarımız vardı. Hocamıza bizden sözcü olmasını istedik. Gerçekten böyle bir camiaya sahip çıkılmasını istiyoruz." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:48 Kaynak: AA

Giray Bulak, Balıkesirspor, Spor
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